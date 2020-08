Paura al Giro di Lombardia per una terribile caduta che ha visto protagonista Remco Evenepoel, uno dei corridori più attesi. Il 20enne corridore belga della Deceuninck-Quick Step è caduto in un burrone nella discesa che dalla Colma di Sormano porta al Lago di Como. Evenepoel ha toccato il parapetto della carreggiata e si è ribaltato, mentre la sua bicicletta rimaneva parcheggiata a bordo strada. Momenti di grande apprensione, i soccorsi sono stati immediati. Evenepoel, che è rimasto cosciente, è stato soccorso dai sanitari, stabilizzato e messo su una barella prima di essere portato via in ambulanza.

