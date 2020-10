Geraint Thomas, capitano del team Ineos Grenadier -lo stesso di Filippo Ganna- nonchè tra i grandi favoriti della vigilia, si ritira dal Giro d’Italia. Lo ha fatto sapere il team. Thomas, nella terza tappa di ieri, era caduto durante l’avvicinamento al chilometro zero per una borraccia sul basolato, rimediando una brutta botta sul fianco sinistro che ne aveva compromesso la prestazione durante tutta la tappa, finita con oltre 12 minuti di ritardo. Ulteriori esami strumentali effettuati in mattinata hanno rilevato una frattura del bacino. “E’ frustrante. Ho dedicato così tanto lavoro a questa gara… Ho fatto tutto quello che potevo e mi sentivo nelle stesse condizioni, se non migliori, di quando ho vinto il Tour. Mi sentivo davvero bene”.

Fonte www.repubblica.it

