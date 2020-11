CROTONE – “C’è voglia di cambiare questo trend negativo, aspettiamo domenica lavorando al meglio, come sempre”. Così il centrocampista del Crotone Luca Cigarini, già uno dei titolarissimi di Giovanni Stroppa nonostante sia arrivato da poco tempo, alla vigilia della difficile trasferta in casa del Torino. “Le nostre non sono mai state prestazioni scarse dal punto di vista del gioco e dell’attenzione – ha detto ai canali ufficiali del club – Advertisements errori che in Serie A si pagano sempre. Dobbiamo limare i piccoli dettagli, quelli che poi, si spera, ci porteranno alla salvezza ” ha concluso.

Fonte tuttosport.com

