AZERBAIGIAN-SERBIA 1-2

—

Stojkovic lascia da parte la folta truppa “italiana” (salvo Milinkovic), ma per avere la meglio sull’Azerbaigian sono sufficienti le seconde linee e un Tadic ispirato. Da lui nascono le prime occasioni in combinazione con il centrocampista della Lazio, subito pericoloso di testa al 6’. Sempre da lui nasce il prezioso suggerimento per Mitrovic che sblocca il risultato al 15’ dopo un destro secco e angolato. La Serbia potrebbe dilagare, ma spreca troppo e rischia grosso dopo un rigore trasformato da Mahmudov al 59’ (netto fallo in area di Kostic). Per fortuna di Stojkovic, Mitrovic dimostra di non aver esaurito le munizioni dopo le tre reti firmate contro Irlanda e Portogalli e piazza la doppietta all’81’ sfruttando un suggerimento di Milinkvovic. La Serbia mantiene così il primato del gruppo A con 7 punti in tre giornate.