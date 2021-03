MANCHESTER (INGHILTERRA) – Il Manchester City batte il Wolverhampton 4-1 nell’anticipo della ventisettesima giornata di campionato e in attesa del match dello United (che affronterà il Crystal Palace) si porta a più quindici sui rivali cittadini. Guardiola festeggia il quindicesimo successo consecutivo in campionato, il ventunesimo considerando anche gli impegni di coppa. La partita, nonostante il divario di gol, è stata equilibrata e in bilico fino alla fine,

Advertisements

grazie all’ottimo secondo tempo degli ospiti.