Mancherebbe solo l’ufficialità. Sì, perchè secondo quanto riporta il sito de la Gazzetta dello Sport, Gianmarco Pozzecco non è più l’allenatore del Banco di Sardegna. All’origine della rottura col club sassarese ci sarebbero i dissidi col presidente Stefano Sardara che ultimamente si sarebbero accentuati.

Poz non avrebbe gradito la perdita di Dwayne Evans. Ma non solo

A far precipitare gli eventi, secondo quanto scrive il sito sportivo una discussione legata alla perdita di Dwayne Evans “che nelle ultime ore ha accettato una sostanziosa offerta (400mila dollari) dal Giappone, e del play Vasa Pusica, il play serbo fortemente voluto da Pozzecco e il cui arrivo era già stato anticipato.

Sardara getta acqua sul fuoco, ma la situazone sembra compromessa

L’addio era nell’aria già da venerdì scorso e sempre secondo la Gazzetta alla fine avrebbe prevalso l’idea di non affrontare un campionato con dei rapporti così tesi. Intervistato dal quotidiano, Sardara cerca di buttare acqua sul fuoco :“In questi giorni stiamo valutando se i presupposti che ci siamo dati a febbraio 2019 sono ancora tutti validi per poter proseguire il nostro rapporto professionale, consolidato da una vera amicizia personale che ci lega”, ha detto il presidente della Dinamo. La speranza, nonostante tutto, è che il fortunato sodalizio non si spezzi. Se ne saprà di più in giornata,