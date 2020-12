VERONA – Ebrima Colley, acquistato dal Verona alla fine del mercato estivo dall’Atalanta, è stato presentato solo oggi in conferenza stampa: “Non ho pensato due volte a dire sì agli scaligeri la scorsa estate. Per me era la scelta migliore e non ho considerato nessuna delle altre squadre. Questa squadra mi ha entusiasmato per come giocava già quando l’ho affrontata da avversario. Ho sempre sognato di giocare in Serie A, Advertisements Gambia a 5 anni e sono felice di averlo realizzato”. Sul rapporto con Juric Colley ha spiegato che “sono stato fortunato ad avere prima Gasperini e poi lui, sto imparando tanto e mi ha fatto subito sentire di essere a casa. Io come Barrow? Siamo arrivati in Italia insieme, ma siamo due tipi di giocatore diversi: lui è un attaccante puro, io posso giocare anche più dietro, mi piace muovermi sulla trequarti proprio come sto facendo qui a Verona, spero di segnare il mio primo gol qui il prima possibile. Quando entro in campo provo a dare il massimo di quello che posso per aiutare la mia squadra“.