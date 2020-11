BARRANQUILLA (COLOMBIA) – Seconda vittoria in tre partite per l’Uruguay nel girone di qualificazione sudamericano ai Mondiali. L’undici di Tabarez, infatti, ha sconfitto la Colombia 3-0 grazie alle reti realizzate da Cavani, Suarez e Nunez. La Celeste, dunque, sale in quarta posizione mentre la Colombia scivola in sesta piazza. Queiroz schiera i suoi con un 4-3-3 con Ospina tra i pali, Cuadrado che agisce da terzino destro

e il tridente offensivo composto dagli atalantini Duvan Zapata e Muriel e James Rodriguez. Classico 4-4-2 per Oscar Tabarez con Diego Godin al centro della difesa e Suarez e Cavani a comporre il tandem di attacco. Il match si sblocca al 5′. Pressing alto diche induce all’errore la retroguardia della Colombia. Lo stesso centrocampista del Cagliari serve Cavani che sigla l’1-0. Al 53′viene atterrato in area di rigore. Dal dischetto Suarez realizza il 2-0. Al 73′ Nunez, con una conclusione dalla distanza, sorprende Ospina e chiude definitivamente il match.

