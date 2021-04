L’Ascoli vince per 2-1 in casa della Spal, centra una vittoria fondamentale in chiave salvezza e sale a quota 37, agganciando il Pordenone quindicesimo. Un’ottima gara, quella della squadra di Sottil, che aveva bisogno assoluto dei tre punti per avvicinare la zona salvezza e mettere pressione alle inseguitrici e ai friulani, in campo domani. Per i bianconeri si tratta della terza vittoria consecutiva, la seconda contro una squadra in zona playoff dopo l’1-0 di sabato scorso contro il Monza. Ed è un successo meritato, perché i 16 punti di differenza tra le due non si sono minimamente visti, e i bianconeri hanno creato le occasioni migliori per tutta la partita, trovando anche la forza per ribaltare l’iniziale svantaggio. È invece un k.o. preoccupante per la Spal, che nell’ultimo turno aveva vinto a sorpresa in casa del Lecce e che ora, con questa sconfitta, può farsi superare dal Chievo al sesto posto. Per Rastelli, che nel secondo tempo ha dovuto rinunciare a Valoti per infortunio, è il primo stop da quando è alla guida dei ferraresi.

