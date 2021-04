gol col minimo sforzo

—

Nel Porto squalificati Oliveira e Taremi, nel Chelsea partono in panchina Thiago Silva e Kanté, Tuchel come centravanti preferisce Havertz a Giroud. Gli inglesi fanno possesso palla (64%), ma è sterile per una buona mezz’ora, periodo durante il quale il Porto si fa preferire per il modo in cui arriva dalle parti di Mendy. Le occasioni da gol sono ridotte al minimo, ma è un costante lavoro ai fianchi e il Chelsea resta lì, coperto davanti al suo portiere. Si va avanti così fino al 32′, quando al termine di un insistito possesso offensivo degli inglesi, un errore in uscita di Zaidu permette a Mount di entrare indisturbato in area e di colpire in diagonale Marchesin. Un tiro, un gol. E’ un errore fatale, quello dei portoghesi, che rovina quanto di buono costruito fino a quel momento. Ma questo non impedisce alla squadra di Conceiçao di tornare a farsi ancor più pericolosa: punizione di Otavio dalla trequarti, sponda di Marega per Corona, che tira a botta sicura, ma Azpilicueta devia in angolo. Dal corner capocciata di Pepe e grande salvataggio di Mendy.