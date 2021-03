Era tra i concorrenti più simpatici. Ilary Blasi si divertiva a scherzare con lui durante le dirette dell’Isola. L’ex calciatore inglese Paul Gascoigne è tra i concorrenti del programma di Canale 5, ma a quanto pare sarà costretto a ritirarsi dal gioco.

Lo scrive Fanpage.it spiegando che l’annuncio sul ritiro arriverà ufficialmente nella puntata di lunedì sera. Stando a quanto raccolto dal sito – dopo essersi fatto male al braccio nella puntata di giovedì sera durante una delle prove del programma – dovrà stare a riposo per alcune settimane. Sarà per questo necessario che abbandoni il programma.

Si era fatto male durante una ‘prova ricompensa’, tra l’altro poi vinta dalla sua squadra, i burinhos. La ricompensa era un piatto di spaghetti e polpette, ma l’ex calciatore subito dopo essersi fatto male era stato soccorso dai medici e non era più rientrato in gioco neanche per fare le nomination. Altri dettagli sulle sue condizioni si conosceranno lunedì sera, durante la diretta con la moglie di Totti, quando appunto sarà annunciato l’addio del giocatore al programma.

(Fonte: Fanpage.it)