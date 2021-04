Il presidente della Fiorentina: “Sono scappato dagli Usa proprio perché lì il calcio non era meritocratico. In Lega dovremmo mandare avanti il sistema, ma a ogni riunione 3 ore di litigi e 10 minuti di business…”

“Sono scappato dall’America perché mi piace il calcio come è fatto in Europa, anche con i rischi legati a promozioni e retrocessioni. Là i campionati sono chiusi, sarebbe il metodo peggiore da introdurre in Europa”. Torna a parlare Rocco Commisso ai canali ufficiali del club. E il presidente viola ne ha per tutti, dopo quanto accaduto negli ultimi giorni. “Nel calcio americano non esistono i valori meritocratici, per questo sono scappato da lì. Il concetto loro è ‘non perdere i soldi’, infatti nessuno fallisce come accade qua. Ma il comportamento di questi 12 club che hanno provato a creare la Superlega è stato irrispettoso. Io sono venuto rispettando le regole e il sistema del calcio europeo. Ho messo tanti soldi, avere quel tipo di cambiamento non mi sarebbe andato bene e non sarebbe andato bene ai nostri tifosi e a tutta la Fiorentina”. Advertisements

Tradimento — “Ho fatto tanti progetti nella mia vita, mai mi è successo di tornare indietro dopo 48 ore come hanno fatto loro. Mi faccio delle domande. Come mai non hanno voluto sentire i propri tifosi? Come mai non hanno coinvolto anche tutti noi? Come mai non hanno avuto trasparenza nella Lega dove in teoria siamo tutti soci? Queste 12 squadre hanno 600 milioni di ricavi all’anno, noi eravamo a 90 prima del Covid. Non gli basta avere già tutta questa differenza? Adesso voglio avere assicurazioni che una cosa del genere non accadrà mai più. Tra soci io guardo le tue spalle, tu le mie, poi in campo si è ‘nemici’ ma dovremmo stare tutti insieme in Lega per mandare avanti il sistema calcio. E invece Joe (Barone, ndr) e mio figlio mi hanno detto che in Lega ci sono state 3 ore di liti e 10 minuti di business, io non ho tempo e nemmeno la pazienza per andarci”.

Idee — Ancora Commisso. “Quello che possiamo portare dall’America invece è il concetto del salary cap, sarebbe una buona cosa per tutti. E poi lavorare immediatamente sulle rate e i soldi dei procuratori. Li rispetto, non voglio parlare di cifre, ma del sistema e della rata. Serve una rata fissa, non bisogna negoziare anche con i procuratori”.

Fifa diseguale — Il presidente viola parla anche della Fifa non risparmiando critiche al suo presidente, Gianni Infantino. “Mi ha sorpreso la sua reazione alla Superlega perché in America ha accettato un calcio fisso e non meritocratico, senza promozioni. In Europa invece ha fatto un’altra cosa. Ma spero che il presidente Infantino applichi le regole per tutti ovunque. Il calcio è uno sport mondiale, le regole devono essere le stesse in ogni parte del mondo. Io sono venuto in Italia perché mi è sempre piaciuto il calcio, soffro più di tutti pur avendo messo molti soldi, ai tifosi voglio dire che io farò la battaglia per loro. Sono nato in Italia, sono l’unico proprietario straniero nato qui. Voglio che il calcio italiano resti come l’ho vissuto io da bambino”.

Contro Dal Pino — Infine Commisso spiega il perché insieme ad altri 6 club ha sfiduciato il presidente della Lega Dal Pino chiedendone le dimissioni. “Io conosco i “private equity” (fondi), tratto con questa gente da 30 anni. Il mio più grande successo è non aver accettato le centinaia di milioni che mi offrivano per entrare nella mia azienda Mediacom. Perché se le cose fossero andate bene mi “avrebbero venduto”, qualora fossero andate male mi avrebbero cacciato. Invece da 25 anni controllo io il destino della mia azienda. Fare entrare i fondi significa fargli decidere il futuro della Serie A, per me è inaccettabile”.

22 aprile – 19:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte Gazzetta.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram