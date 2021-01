ROMA – Nel pomeriggio si sono disputati tre recuperi delle gare di Serie C precedentemente rinviate per il Coronavirus.

Girone A

Alessandria-Como 0-2

Una vittoria di platino quella ottenuta dal Como in casa dell’Alessandria. I lariani superano 2-0 i “grigi” dopo aver iniziato meglio il primo tempo e aver sfruttato, al 20′, un’indecisione della difesa piemontese: Peli recupera palla e serve Gatto, che a sua volta gira a Cicconi che, dentro

Girone B

l’area, fulmina Pisseri per l’1-0. I padroni di casa recriminano per lacolta poco dopo dae ildiin apertura di ripresa, ma devono capitolare definitivamente all’82’ quando Terrani fissa il risultato e regala tre punti che portano il Como in seconda posizione con 40 punti, a -2 dal Renate capolista, lasciando l’Alessandria ferma a quota 31.

Matelica-Carpi 1-0

Prima vittoria del 2021 per il Matelica, che batte 1-0 il Carpi e si riporta in zona play off a 28 punti, a quattro lunghezze in più dei biancorossi. A decidere la gara la rete di Volpicelli, che entra in area e dribbla il portiere depositando in rete a porta vuota al 69′, otto minuti dopo il cartellino rosso ricevuto da Varone per fallo da ultimo uomo. La squadra di Pochesci fallisce così l’aggancio al Matelica dopo la bella vittoria nell’ultimo turno nel derby con il Ravenna.

Girone C

Bisceglie-Casertana 0-1

Vittoria fondamentale in chiave salvezza per la Casertana, la terza consecutiva dopo quelle con Catania e Paganese. A piegarsi 1.0 ai campani, stavolta, è il Bisceglie. Gli ospiti ringraziano il gol di Cuppone in apertura di ripresa, al 47′, grazie ad un piatto sinistro che non lascia scampa al portiere nerazzurro Russo: la Casertana vola così a 21 punti, portandosi a più 7 sui nerazzurri pugliesi.