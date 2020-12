COMO – Como–Piacenza, posticipo del Girone a di Serie C, si chiude a reti inviolate. Il punto cambia poco per la classifica del Como che non trova slancio per le posizioni di testa e sale a 21, appaiando il Lecco in quinta posizione. Il Piacenza, dal canto suo non si tira fuori dai bassifondi della zona salvezza e sale a 10, penultima a +7 dalla Lucchese.