Enschede (Olanda) – Festa per la Fiorentina che conserva il gol di vanatggio conquistato al Franchi nel match di andata e strappa il pass per i gironi di Conference League. In Olanda, sul campo del Twente , termina 0-0 con il 2-1 del Franchi che resiste fino al 97′ grazie ad un super Terracciano , uomo simbolo della qualificazione. Un passaggio del turno sofferto per i Viola di Italiano che ora attendono il sorteggio per capire quali saranno le altre 3 squadre che troveranno nel proprio raggruppamento.

Twente-Fiorentina, tabellino e statistiche

Cabral decisivo sulla linea

Italiano sceglie Ikone, Sottil e Cabral per mantenere il vantaggio di una rete ottenuto al Franchi con il 2-1 su un Twente che parte subito forte cercando di rimettere la questione in equilibrio in apertura. Serve proprio l’attaccante brasiliano della Viola ad evitare al quarto d’ora il vantaggio olandese con un super salvataggio sulla linea. A ridosso del 40′ la risposta dei toscani è affidata alla punizione di Sottil che impegna il portiere avversario, dall’altra parte è Terracciano ad evitare ancora una volta il peggio respingendo la conclusione dal limite di Zerrouki. Prim a dell’intervallo è ancora Cabral a rendersi protagonista, questa volta nella porta avversaria, ma il suo colpo di testa ravvicinato è troppo centrale: all’intervallo è 0-0

Terracciano super al 97′: Fiorentina ai gironi

Ad inizio ripresa Italiano non cambia nulla nello scacchiere con Amrabat, Maleh e Bonaventura sulla mediana. Al 50′ il primo squillo è di Sottil che impegna Unnerstall alla respinta, Ikonè tocca con il braccio e svanisca l’opportunità. La risposta degli olandesi è immediata con Cerny che batte a colpo sicuro, ma trova Igor sulla strada a salvare Terracciano ormai battuto. Al 70′ spazio per Jovic e Nico Gonzalez, con Ikone ad avere ancora una chance per consolidare il vantaggio: la sua conclusione è pero debole. Al 79′ si infiamma la gara con tafferugli nel settore ospiti e lancio di birra sulla panchina della Fiorentina, il direttore di gara è costretto ad interrompere il match per alcuni minuti. All’85’ la chance arriva con Mandragora che in rovesciata colpisce il palo su assist di Jovic. Al 3′ di recupero ingenuità di Igor che prende il secondo giallo per perdita di tempo, mentre al 97′ Terracciano si supera su colpo di testa di Brenet ed evita i tempi supplementari. Al fischio finale è 0-0 e tanto basta alla Fiorentina per accedere ai gironi di Conference League.