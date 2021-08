Dopo gli Europei Pessina non è più una scommessa, ma una solida certezza. Pronto alla consacrazione pure Damsgaard

A meno di una settimana dall’inizio della Serie A si avvicina il giorno dell’asta del Fantacalcio. Ecco i nostri consigli per i trequartisti da acquistare in una porzione di campo in cui fioccano bonus.

Fantasia al potere — In quel fazzoletto dove tutto può succedere. Dove la fantasia si innalza al massimo della potenza. Ci sono diversi “top” di categoria, calciatori da prendere senza alcun dubbio come Chiesa, Mkhitaryan e Calhanoglu. Proviamo a darvi tre alternative valide in rapporto alla qualità/prezzo.

Giovane vecchio — Matteo Pessina è il “giovane ma con esperienza” ricercato in ogni settore lavorativo. Classe 1997, ma con sette stagioni tra i professionisti alle spalle, le ultime tre in A divise tra Verona e Atalanta dove ha alzato l’asticella stagione dopo stagione. Tra le fila degli orobici deve sgomitare per una maglia da titolare, considerata la folta concorrenza, ma la sua estrema duttilità e la sua bravura nel trovare spesso il bonus ce lo fa apprezzare di più rispetto ad altri elementi. Fiducia al fresco campione d’Europa.

Il corteggiato — Lo ha annunciato pubblicamente Roberto D’Aversa, tecnico della Sampdoria, come estrema mossa per trattenere, ancora per una stagione, Mikkel Damsgaard alla sua corte: il danese ha il potenziale per effettuare, sotto la sua sapiente guida, lo stesso percorso fatto da Kulusevski due stagioni fa. Ossia doppia cifra di goal e assist. Con queste premesse non si può non puntare sul giovane esterno della Sampdoria che tutti volevano durante il mercato estivo.

Il tormentato — Dopo diverse fermate Marko Pjaca torna a Torino, stavolta sponda granata. Talento inespresso, con Juric può finalmente cacciare i suoi demoni interiori e diventare un giocatore importante e dal bonus facile. Noi ci puntiamo.

Gioca a Magic Gazzetta e sfida i migliori fantallenatori nel fantatorneo Nazionale de La Gazzetta Dello Sport. In palio un montepremi da 260.000€. Attivati ora!

16 agosto – 15:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte Gazzetta.it