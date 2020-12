“La squadra sentiva il peso della gara, sapevamo che vincere non sarebbe stato facile e alla fine ci è venuto il braccino del tennista che cerca però di conservare il risultato. Vincere queste partite però serve a fare uno step di crescita , dobbiamo imparare a soffrire, anche se vorrei soffrire meno”. Così Antonio Conte dopo la vittoria sofferta e di misura otteuta contro il Napoli . “Non era facile, loro sono un’ottima Advertisements valgono doppio ” ha detto il tecnico nerazzurro a Sky.

Inter, Conte: “Tre punti in saccoccia”

“Vincere con squadre così forti è un buon segnale, si poteva anche perdere perché il Napoli ha un grande allenatore e un’ottima organizzazione. Ha detto bene Gattuso, noi allenatori abbiamo imbruttito la partita e l’abbiamo resa troppo tattica, entrambi avevamo studiato una strategia per rendere sterili gli attacchi. Sono tre punti che però ci mettiamo in saccoccia. Loro si sono abbassati, hanno coperto gli spazi e hanno usato le ripartenze per uscire con giocate preparate. Sicuramente sul palo siamo stati fortunati” ha concluso Conte.