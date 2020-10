“Questa partita ci lascia sensazioni positive perché i ragazzi hanno giocato con la giusta intensità e con il piglio da grande squadra dall’inizio. Non siamo stati fortunati, ma abbiamo fatto una buonissima gara sia in fase difensiva che offensiva, pressando lo Shakhtar. Dispiace perché meritavamo di vincere, ci rimane la consapevolezza di essere sulla strada giusta”. Così Antonio Conte a Sky dopo lo 0-0 con lo Shakhtar che sancisce il secondo pareggio in due partite di Champions League per l’ Inter .

Inter, Conte: “Col Real Madrid faremo la partita”