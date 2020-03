Sul Coronavirus “Siamo tutti esseri umani, tutti abbiamo famiglie” TORINO (ITALPRESS) – “L’abbiamo persa dopo il primo gol”. Lo ha detto l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, al termine del match perso per 2-0 contro la Juventus. “La partita era molto equilibrata, abbiamo iniziato meglio noi il secondo tempo. Poi c’e’ stato il gol di Ramsey che ha cambiato a livello psicologico la partita e da li’ in poi abbiamo subito. Non siamo stati bravi a riprenderci”. “La differenza tra noi e la Juventus sono 6 punti, la gara di andata e quella di oggi – ha spiegato il tecnico nerazzurro -. E’ inevitabile fare delle considerazioni. Bisogna essere positivi ed estrapolare le cose giuste dalle sconfitte, possiamo crescere a livello di carattere. Questo ko ci deve aiutare a capire quanto siamo distanti, ma non ci deve buttare nello sconforto. Dobbiamo essere piu’ decisi”, ha proseguito l’allenatore dell’Inter. La Juventus guida la classifica con 63 punti, con i nerazzurri attualmente al terzo posto con nove lunghezze in meno (ma una gara da recuperare). “Da sette mesi con me e’ stato iniziato un percorso. Cerchiamo di fare del nostro meglio anche dal punto di vista della rosa. Oggi – ha sottolineato Conte – non possiamo paragonare la Juventus, una struttura che da otto anni vince, e una che da un anno prova a giocarsi partite come quelle di oggi come l’Inter. Dobbiamo continuare a lavorare ed essere bravi a migliorare anno dopo anno. La Juventus ha qualita’, esperienza, carattere e personalita’, le altre sono tutte distanti rispetto alla Juventus da questo punto di vista”, ha precisato il tecnico nerazzurro. Infine, sul Coronavirus: “Siamo tutti esseri umani. Tutti abbiamo delle famiglie. E’ normale che ci siano delle preoccupazioni, far finta di niente e’ difficile. A volte cerchi anche di non alzare la voce, perche’ capisci che la situazione e’ delicata. Mi auguro che vengano prese le migliori decisioni per tutelare tutti indistintamente”. (ITALPRESS). pdm/red 08-Mar-20 23:40