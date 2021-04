È tempo di match point scudetto. Quello di domani contro l’Hellas sarà il primo dei tre a disposizione dell’Inter che con altri otto punti sarà aritmeticamente campione d’Italia: “Giocheremo una gara tosta contro una squadra che sta facendo benissimo. Juric è un ottimo allenatore, ha fatto le fortuna del Verona sia l’anno scorso sia in questa stagione. Ha lavorato a lungo con Gasperini, non posso fare altro che parlarne bene”.

Sulla crescita dei suoi, così il tecnico: “Da allenatore ho sempre iniziato dall’inizio, partendo da zero: la cosa che conta è trovare dei calciatori che abbiano la giusta voglia di crescere e mettersi a disposizione. Qui ho trovato tutto questo e sono contento: stiamo migliorando sotto ogni aspetto, ora l’obiettivo è arrivare al traguardo. La vittoria resterà per sempre: arriva al termine di un percorso che, come detto, adesso va completato”. Ancora Conte: “I ragazzi sanno che c’è poco da dire su quanto è stato fatto finora, siamo andati oltre ogni aspettativa. Li vedo tranquilli e stanno lavorando, a livello generale stiamo bene: il focus è quello giusto”.

Penso solamente a noi

A livello personale, questa è stata la stagione più difficile della carriera? Il mister: “Siamo consapevoli di ciò che stiamo affrontando. Pensiamo a finire il campionato per far tornare l’Inter alla vittoria, che rappresenterebbe un qualcosa di straordinario. Sul resto, non serve dire molto: noi siamo stati sempre attaccatissimi alla maglia e ai nostri tifosi. Manca solo l’ultimo step per coronare un qualcosa di inimmaginabile fino a poco tempo fa”. Sulle avversarie: “Non ci preoccupiamo di loro, pensiamo esclusivamente a noi. Le tabelle non servono: il vincente pensa a se stesso. Ed è un messaggio che ho mandato a tutti una volta superato il Milan in classifica”.