MILANO – " La squadra ha messo tutto, ma ha dell'incredibile che non siamo riusciti a fare un gol in 180 minuti contro lo Shakhtar. C'è molto rammarico e delusione, ma non mi sento di dire che c'è stata mancanza di cattiveria o concentrazione. C'è stata mancanza del gol e se non lo fai non vinci. Non siamo stati fortunati con gli arbitri e con il Var: l'Inter non è stata ". L'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, commenta così l'eliminazione dei nerazzurri in Champions League ai microfoni di Sky Sport. "Sanchez l'ho fatto entrare gli ultimi 20 minuti ho preferito mettere una punta in più. Poi ho inserito Eriksen quando ho visto che Lautaro non ce la faceva più" ha aggiunto Conte.