MILANO – “Errori arbitrali nei confronti dell’Inter? Non va bene che sia sempre l’allenatore ad esporsi, ma da questo punto di vista siamo concentrati sul calcio e lo stesso i calciatori. Penso che sia giusto fare delle valutazioni nelle sedi opportune e che il club e i dirigenti eventualmente si facciano sentire in determinate situazioni. Al resto pensa la dirigenza se ci sono stati episodi negativi“. Lo ha detto il tecnico nerazzurro Antonio Conte nella conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Parma.

Conte: “Out Lukaku e Sanchez”

“Lukaku ha avuto questo problemino muscolare durante la gara contro lo Advertisements Sanchez. Stiamo monitorando la situazione cercando di agire per il meglio del calciatore e dell’Inter. Dispiace sicuramente anche perché in questo periodo ne avremmo avuto bisogno”.

Conte su Gagliardini, Vidal e Perisic

“Il Parma ha una propria fisionomia, le squadre di Liverani cercano di giocare a calcio. Sarà una partita dura ma dovremo cercare di portare a casa i tre punti. Gagliardini sta bene, è disponibile per domani e sono contento di riaverlo perché centrocampo e attacco sono stati molto colpiti in questo periodo dopo la sosta per le nazionali. Vidal? Ha grande maturità e ci ha portato tanto, ha risposto alla grande fino a ora ma se posso dargli un po’ di respiro lo farò. Opzioni in attacco? Perisic ha anche giocato come punta, può essere una ipotesi così come Pinamonti che, nonostante debba crescere, rappresenta oggi una valida alternativa“, ha concluso.

Fonte tuttosport.com

