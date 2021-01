Felice per l’ottava vittoria di fila della sua Inter, un po’ meno per la prestazione di Arturo Vidal. Conte striglia il centrocampista cileno, sostituito nell’intervallo del 6-2 al Crotone: “ Ha margini di miglioramento importanti, deve lavorare. Testa bassa e pedalare, nessuno ha il posto assicurato. Deve dimostrare di meritare di giocare, deve fare molto meglio di quello che sta facendo. Troppi alti e bassi, non ce li possiamo permettere. Advertisements Sul match e sulle condizioni di Lukaku: “Ci sono state delle buone risposte, eravamo partiti nella maniera giusta. Poi c’è stato questo calcio d’angolo che ci ha sorpreso. Siamo stati bravi a ribaltarla, il rigore concesso un’ingenuità però i ragazzi sono stati bravi a creare situazioni per fare gol. Romelu? Ha avuto un piccolo affaticamento, vedremo domani se è a rischio per la Samp. Penso che non sia nulla di grave” ha assicurato il tecnico a Sky Sport.