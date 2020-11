TORINO – “Soddisfatto? Per come è arrivato il pari, sì. Ritrovarsi sotto e rimontare con quello spirito è un buon segnale, non ci siamo disuniti e abbiamo combattuto, ho visto lo spirito del Torino, una squadra che non voleva perdere e ha reagito colpo su colpo. E dopo il pari abbiamo provato a vincerla”. Lo ha dichiarato a Torino Channel Francesco Conti, vice di Giampaolo sulla panchina granata: “La svolta Advertisements .