Dopo Cobolli, arriverà il turno di Matteo Berrettini, in campo oggi in Coppa Davis contro Jurj Rodionov che rappresenta l’Austria. I due tennisti non si sono mai incrociati nel corso delle rispettive carriere.
Secondo le stime degli operatori – riporta Agimeg – Berrettini è nettamente favorito contro Rodionov. La vittoria di Matteo è proposta a 1.12, mentre quella dell’austriaco arriva a 6.00.
In merito alle combinazioni di risultato esatto, la più probabile è il 2-0 per Berrettini a 1.50; a seguire troviamo il 2-1 per Matteo a 4.00, il 2-1 per Rodionov a 8.50 e il 2-0 per l’austriaco a 10.00. sm/AGIMEG