ALTA BADIA – Alexis Pinturault si aggiudica la vittoria nello slalom gigante dell’Alta Badia, gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Il francese si conferma dopo la prima manche e vince fermando il cronometro in 2’27″19. Completano il podio il giovane norvegese Atle Lie McGrath (+0″07) e lo svizzero Justin Murisier (+0″24). Riccardo Tonetti è l’unico azzurro ad andare a punti: il bolzanino chiude con l’undicesimo

tempo complessivo a 1″11 dalla vetta. Non si sono qualificati per la seconda manche gli altri italiani al via in Alta Badia: si tratta di Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Roberto Nani, Alex Hofer, Giovanni Franzoni, Stefano Baruffaldi, Hannes Zingerle e Filippo Della Vite.