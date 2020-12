SONDRIO – Il Super gigante di Santa Caterina Valfurva va a Matt Odermatt che ha tagliato il traguardo in 2.08.42. Dopo il 23enne svizzero si è posizionato l’americano Tommy Ford, secondo in 2.09.15, mentre il terzo è il croato Filip Zubcic in 2.09.17. Miglior azzurro, grazie soprattutto ad una seconda manche coraggiosa e tutta all’attacco, è stato il trentino Luca De Aliprandini con un bel sesto posto in Advertisements Baruffadi che ha chiuso in 2.10.39 raccogliendo in suoi primi punti in coppa del mondo. Ora è tempo di spostarsi per la coppa del mondo che diventa di casa in Francia, in Val d’Isere: sabato prossimo discesa e domenica superG. Sono le prime gare veloci per gli uomini jet e per l’Italia torna in pista Dominik Paris dopo l’infortunio dello scorso gennaio.