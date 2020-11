LECH – Petra Vlhova mette a segno la tripletta nella Coppa del Mondo di sci. La slovacca ha trionfato anche nello slalom parallelo gigante di Lech. Secondo posto per la statunitense Paula Moltzan , 26 anni e al primo podio in carriera. Medaglia di bronzo, invece, per la svizzera Lara Gut-Behrami . Le azzurre Marta Bassino e Federica Brignone sono state eliminate entrambe ai quarti per una manciata di centesimi. Advertisements

Le parole delle italiane

Marta Bassino ha commentato la sua gara al termine della sfida: “Giornata più che positiva per me, lunga ma divertente. Siamo usciti stamattina presto per le qualificazioni e poi siamo riuscite per la vera gara. Nonostante questo io mi sono impegnata al massimo in tutte le run e alle fine è arrivato questo quinto posto. Da lunedì torneremo a fare allenamento di velocità per preparare St. Moritz“. Alle parole della piemontese hanno fatto eco quelle di Federica Brignone che ha un po’ di rammarico: “Mi ha fregato il grande errore nella partenza con la Vlhova. Stasera sciavo veramente bene, ma non è il tempo che conta in questa gara. L’errore che ho fatto mi ha fatto scendere nel tabellone delle loosers ed è andata così. Comunque ho dimostrato di esserci e di aver messo in pista la cattiveria giusta che mi servirà per la stagione. Adesso spero di riuscire a fare un po’ di allenamento in superG la prossima settimana, perché voglio sistemare un paio di cose. Però se scio come oggi ci sono e dalla prossima settimana comincia veramente la stagione e bisognerà andare davvero forte“.