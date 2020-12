WINTERBERG – Quinto trionfo in altrettante prove stagionali per Felix Loch nel singolo maschile di Coppa del mondo. Il tedesco si è aggiudicato pure la gara di Winterberg, recuperando una posizione nella seconda manche, chiusa davanti all’austriaco Nico Gleirscher per 198 millesimi, mentre Dominik Fischnaller è riuscito ad agguantare il terzo posto con una bella rimonta nella seconda manche, grazie alla quale ha recuperato dalla settima posizione fino Advertisements Kevin Fischnaller, che aveva fatto sognare il colpaccio, dopo avere chiuso al comando la manche d’apertura. L’undicesimo tempo nella seconda parte lo ha retrocesso di quattro posizioni, ma rimane la prova positiva su una pista che lo aveva visto conquistare il suo unico successo in carriera sul circuito. Più attardati gli altri azzurri presenti: Lukas Gufler 22simo, Leon Felderer 23simo e Alex Gufler 30simo. In classifica generale Loch sale a 500 punti davanti a Ludwig con 304, Fischnaller con 299 e Gleirscher con 292.