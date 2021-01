TORINO – Il gruppo Sbx italiano si riunirà a Cervinia dal 4 gennaio fino all’8 gennaio. Cesare Pisoni, affiancato dagli allenatori Luca e Stefano Pozzolini, ha convocato ben dieci atleti: Riccardo Bagliani e Denis Bellotti. Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Tommaso Leoni, Emanuel Perathoner, Filippo Ferrari, Michele Godino, Francesca Gallina, Raffaella Brutto, Michela Moioli e Sofia Belingheri sono i membri del gruppo che si riunirà vicino Valtournenche. Sempre negli

stessi giorni, ma a Livigno, c’è l’appuntamento per il gruppo per il parallelo della Coppa del Mondo composto dacon i tecnici Rudi Galli e Matteo Artina. Infine, Loris Framarin e Alberto Maffei saranno impegnati da martedì 5 a domenica 10 gennaio a Laax (Svi) per un allenamento che verrà diretto dal tecnico Davide Cecconi.