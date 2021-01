ZAGABRIA – Con un quarto posto in Alta Badia ed un terzo a Madonna di Campiglio, è cominciata veramente alla grande la stagione del giovane slalomista azzurro Alex Vinatzer. Il prossimo appuntamento con lo slalom speciale di cdm è domani a Zagabria. Il motivatissimo ventunenne gardenese punta ad un altro risultato di prestigio anche perchè esattamente un anno fa nella capitale croata conquistò il suo primo podio. E’

dunque chiaro che la pista di Zagabria piace a Vinatzer, come piace anche agli altri azzurri visto che su questa pista in passato hanno già fatto buoni risultati. Resta però l’incognita del meteo: a Zagabria, dopo ore di pioggia, fa caldo e il fondo del tracciato deve essere trattato con sale per compattarlo e garantire così condizioni accettabili. Per dominare la pista ci vorrà pertanto grande abilità con una sciata leggera ma comunque efficace. E ci vorrà soprattutto una buona dose di fortuna. Per domani è finalmente previsto il rientro in squadra di Tommaso Sala e di Giuliano Razzoli , sinora assenti a causa del covid. Prima manche alle ore 12,15 e seconda alle 15,30.