CORNELLA DE LLOBREGAT (Spagna) – Dopo aver eliminato l'Atletico Madrid nell'ultimo turno, il Cornella rischia l'impresa anche con il Barcellona ma cade nel supplementare dopo 90′ davvero incredibili. Koeman stacca il pass per gli ottavi dopo 120′ e evita la brutta figura rimediata invece dal Real Madrid. Non brilla di certo nella prima frazione la squadra azulgrana che riesce a rendersi pericolosa con Trincao al 35′ prima di fallire Estelles commette fallo in area di rigore, ma dagli undici metri l'ex Juve si fa ipnotizzare da Ramirez che tiene il risultato in parità. Ad inizio ripresa ci prova Braithwaite prima e Griezmann poi, ma il risultato rischia di sbloccarlo la squadra di casa con Eloy Eloy che al 60′ accarezza il palo. Il Barça alza il ritmo e all'80' arriva la seconda grande occasione: duro intervento di Moreno e altro penalty, questa volta ci prova Dembele ma non cambia il risultato, parata di Ramirez e confermato lo 0-0. Nel finale Lenglet ed Araujo sfiorano solamente il gol e si va dunque ai supplementari. Al 92′ Dembele riesce a farsi perdonare sbloccando finalmente il match, al 118′ arriva il rosso ad Estelles che complica ulteriormente le cose per il Cornella e al 121′ è Braithwaite a chiudere i conti: termina 0-2.