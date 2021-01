ALCOY (Spagna) – Il Real Madrid esce clamorosamente dalla Coppa del Re perdendo 2-1 ai supplementari contro l’Alcoyano, squadra di Segunda Division B. Madridisti rimaneggiati, esordio stagionale per il portiere ucraino Lunin e per il centrale difensivo Chust Garcia, prodotto del settore giovanile madridista. Militao al 45′ porta in vantaggio i Blancos: il difensore brasiliano è bravo ad arrivare per primo di testa su un cross teso di Marcelo sul

Solbes riceve un passaggio filtrante di Ramon Lopez che lo trova fra le linee, l’attaccante punta la porta e batte il portiere per l’1-1, facendo esplodere la panchina: si va al supplementare. Nell’overtime Zidane prova a inserire Hazard per Odriozola per tentare l’assalto, ma è l’Alcoyano, in dieci per l’espulsione di Lopez, a trovare il guizzo vincente al 115′: Casanova trova il gol della vita con un un gran tiro sulla sinistra del portiere. Per il Real una sconfitta che sicuramente lascerà ferite.

secondo palo e segnare a porta sguarnita. All’80 però arriva per i padroni di casa il primo passo verso la gloria: