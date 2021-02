SIVIGLIA (Spagna) – I calci di rigore sorridono all’Athletic Bilbao, quarta ed ultima semifinalista di Coppa del Re dopo Barcellona, Levante e Siviglia, saluta invece la competizione il Betis. Nella prima frazione di gioco, i padroni di casa sfiorano il vantaggio al 29′, con Sergio Canales che calcia clamorosamente fuori da posizione favorevole, e al 33′, col tiro potente di Juan Miranda. La formazione basca si vede soltanto ad

un passo dall’intervallo, quando Joel Robles è costretto ad un grande intervento per negare l’1-0 a Raul Garcia. L’intensità non cala nella ripresa (al 55′ sul taccuino dell’arbitro sono annotati tra i “cattivi” 4 calciatori ospiti e un andaluso) ma, sotto porta, freddezza e precisione latitano da ambo le parti. La prima chance del secondo tempo è dell’Athletic, con Oscar de Marcos che, al 71′, non trova la porta dopo una violenta incornata, mentre all’84’ passa il Betis: Juanmi, in campo da soli 10′, controlla un pallone buttato in mezzo e dal limite trova l’angolino in basso a destra. Il capolavoro di Raul Garcia al 4′ di recupero, che segna di testa da posizione angolatissima, prolunga il quarto di finale di Coppa del Re fino ai supplementari, battezzati dall’occasione ospite e firmata Jon Morcillo, con Joaquin che risponde a pochi istanti dal riposo breve. L’autore dell’1-0 chiede a gran voce un calcio di rigore al 115′, ultimo episodio prima della lotteria dei penalty: 4 su 4 Bilbao dagli undici metri, per il secondo club di Siviglia sono fatali gli errori di Canales e Juanmi.