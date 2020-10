ROMA – Il Giudice sportivo, dopo le gare del 3° turno eliminatorio di Coppa Italia, ha reso note le sue decisioni in vista degli ottavi di finale. Sono sei in totale i calciatori fermati, tutti per una giornata: gli unici due espulsi Schiattarella (Benevento) e Colferai (Monza), oltre a Cleur (Virtus Entella), Sal.Esposito e Ranieri (Spal) ed Henderson (Lecce). Per quanto riguarda le società multa da 5 mila euro per lo Spezia “per avere, al termine del primo tmepo, una persona riconducibile alla società rivolto al direttore di gara epiteti gravemente insultanti“.

Fonte tuttosport.com

