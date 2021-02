VINOVO – La Juve batte l’Empoli 5-0 nei quarti di ritorno di Coppa Italia e si guadagna la semifinale per la seconda volta. A Vinovo, dopo un iniziale equilibrio, le padrone di casa guadagnano metri e al 16′ si costruiscono la prima grande occasione: imbucata di Bonansea per Hurtig, ma la svedese si fa ipnotizzare da Fedele. Cinque minuti più tardi però è Bonansea a mettersi in proprio

Cernoia lancia Hurtig, Fedele la atterra nel tentativo di contrastare l’avanzata della centrocampista e l’arbitro

e a sbloccare il punteggio con un gran sinistro sotto l’incrocio. Alla mezz’ora arriva il raddoppio:concede calcio di rigore.. A inizio ripresa le undici di Rita Guarino sfiorano il terzo gol: calcio d’angolo battuto da Cernoia, sponda di testa di Staskova e inserimento perfetto di Gama, ma Fedele riesce a respingere il tiro del difensore a distanza ravvicinata. Al 53′ ci prova anche Hyyrynen, ma il sinistro termina di poco a lato. Il tris si concretizza al 60′: punizione dalla trequarti di Cernoia, Bonansea non tocca e. La gara è nettamente a senso unico e negli ultimi 20′ c’è spazio anche per le giovanissime Michela Giordano (2002) e Alice Giai (2003), subentrate al posto di Hyyrynen e Caruso tra le padrone di casa. Le Azzurre di Spugna non riescono a sfondare e nella fase finale del match incassano altri. L’attaccante ceca all’81’ si fa trovare pronta per il tap-in vincente dopo la traversa di Rosucci e all’89’ ribatte in rete il tentativo di Hurtig salvato in un primo momento sulla linea. Termina 5-0 per la Juventus la sfida di ritorno, dopo il 5-4 al fotofinish dell’andata. Le bianconere passano il turno e aspettano la vincente tra Roma e Florentia (4-0 per le giallorosse all’andata) in campo domani alle 14.30 (così comecon le viola chiamate a ribaltare lo 0-2 del primo round). Nell’altra sfida invece (oggi alle 14.30) si contenderanno un posto in semifinale(1-1 all’andata).

Fonte tuttosport.com

