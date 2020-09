ROMA – Il via è fissato per mercoledì 23 settembre con il primo turno eliminatorio, mentre la finale si svolgerà il 19 maggio 2021. Oggi è stato sorteggiato il tabellone della Coppa Italia 2020/2021, sponsorizzata da Tim, Panini e CocaCola, con le squadre di Serie A che entreranno in gioco nel terzo turno (28 ottobre), mentre le otto teste di serie (Juventus, Inter, Atalanta, Lazio, Roma, Milan, Napoli, Sassuolo) sono già direttamente agli ottavi di finale (13-20 gennaio).

Possibile derby Inter-Milan ai quarti

Nella parte sinistra del tabellone, le big già qualificate agli ottavi di diritto sono l’Atalanta (testa di serie numero 1), la Lazio (8), il Napoli (5) e la Roma (4). Sulla strada dei bergamaschi ci saranno molto probabilmente o Cagliari o Verona; su quella dei biancocelesti il Parma. Possibile derby campano tra Napoli e Benevento. La Roma potrebbe invece vedersela con il Bologna o lo Spezia. La parte destra del tabellone vede la testa di serie numero 2, la Juventus, che andrebbe a sfidare la vincente del derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria. Il probabile avversario del Sassuolo (7), potrebbe uscire da una rosa di nomi composta da Crotone, Spal e Pordenone. L’Inter (3) attende una tra Udinese e Fiorentina, mentre il Milan (6) probabilmente sfiderà il Torino. Molto interessante l’ipotetico quarto di finale tra le due milanesi, con Atalanta-Lazio, Napoli-Roma e Sassuolo-Juventus altre possibile sfide sulla carta.

Le novità

Tra le principali novità introdotte a partire da questa edizione, c’è il sorteggio del campo di gara per le eventuali sfide degli ottavi, dei quarti e delle semifinali tra formazioni di Serie A. Nelle gare del torneo, a partire dagli ottavi di finale, è previsto l’utilizzo dei sistemi Goal Line Technology (GLT) e Video Assistant Referees (VARs). Infine, nel caso di disputa dei tempi supplementari, sarà consentito a ciascuna squadra effettuare un’ulteriore sostituzione, indipendentemente dal fatto che abbia già utilizzato o meno tutte e tre quelle consentite. Per maggiore chiarezza, se sono state effettuate meno di tre sostituzioni durante i tempi regolamentari, una squadra potrà effettuare fino a quattro sostituzioni totali se la gara proseguirà con i tempi supplementari.

Il primo turno al via il 23 settembre

Questo il primo turno di Coppa Italia (23/09/2020): Carpi – Casarano (La vincente affronterà il Pordenone al secondo turno, al terzo turno Monza o vincente Potenza-Triestina); Potenza – Triestina (Monza, al terzo turno Pordenone o vincente Carpi-Casarano); Sudtirol – Sassari (Salernitana al terzo turno Sampdoria); Catanzaro – Virtus Francavilla (Chievo, al terzo turno Genoa); Livorno – Pro Patria (Vicenza, al terzo turno Udinese); Padova – Breno (Frosinone, al terzo turno Fiorentina); FeralpiSalò – Pineto Calcio (Lecce, al terzo turno Torino); Juve Stabia – Tritium (Pisa, al terzo turno Virtus Entella o vincente Ternana-Albinoleffe); Bari – Trastevere Calcio (Spal, al terzo turno Crotone); Novara – Gelbison (Cittadella, al terzo turno Spezia); Piacenza – Teramo (Reggina, al terzo turno Bologna); Pontedera – Arezzo (Cremonese, al terzo turno Cagliari); Catania – Nicolo Notaresco (Pescara, al terzo turno Parma); Monopoli – Modena (Reggiana, al terzo turno Cosenza o vincente Alessandria-Sambenedettese); Carrarese – Ambrosiana (Venezia, al terzo turno Hellas Verona); Alessandria – Sambenedettese (Cosenza, al terzo turno Reggiana o vincente Monopoli-Modena); Renate – Avellino (Empoli, al terzo turno Benevento). Già definite due partite del secondo turno in programma il 30 settembre, si tratta di: Perugia-Ascoli e Trapani-Brescia.

