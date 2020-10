i piedi di; dall’altra parte Milinkovic reattivo sul tiro improvviso di. Al 39′ il pari:calcia dalla banderina,interviene di testa, 1-1. Nella ripresa, le occasioni latitano fino a 10′ dal termine, quandonon si fa sorprendere dall’incornata die i giallorossi non concretizzano un buon contropiede con Pettinari: 0-0, si vai. Al 99′ una ripartenza dipoteva diventare letale ai granata: palla alta di poco. All’inizio del secondo supplementare il Torino passa grazie ad un rigore realizzato daal 108’ concesso per fallo di mano di Lucioni. L’ex Napoli si ripete cinque minuti più tardi realizzando la personaleche lancia i granata agli ottavi, dove ad attendere la squadra dic’è la Virtus

Prime schermaglie dell’incontro affidate a Pettinari per il Lecce, a Bonazzoli e Verdi per il Torino. E’ il Lecce a sbloccare il risultato al 22′: cross di Mancosu in mezzo dove Stepinski , dimenticato da Lyanco , devia di testa in rete battendo Milinkovic-Savic . Reazione Toro con Bonazzoli che in mischia trova

Al Cagliari basta un gol di Faragò

Avvio indiavolato di Pavoletti che ci prova due volte e poi al 17′ colpisce anche un palo: ma era tutto fermo per l’offiside dell’attaccante. La Cremonese si fa vedere con Deli: conclusione deviata in corner. Al 40’ filtrante di Ounas per Tramoni, palla fuori di un soffio. 4’ dopo miracolo in tuffo di Vicario su Buonaiuto. Nella ripresa ancora una traversa, stavolta colta da Faragò. Vicario è nuovamente protagonista anche su Crescenzi a botta sicura, con la Cremonese che al 61’ prende un palo con Nardi dal limite. Nel momento migliore degli ospiti il Cagliari trova il vantaggio, al 69’, con Faragò, bravo a ribadire in rete una respinta di Volpe. Da qui i sardi amministrano fino al termine, con Ounas che spreca la chance di raddoppiare nel recupero, prima che Vicario si immoli su Ciofani all’ultimo respiro. Per Di Francesco, adesso, c’è la vincente di Verona–Venezia.

Cittadella-Spezia 0-2: Verde protagonista

Primo tempo con tre occasioni degne di nota: due per i liguri con Farias, prima murato da Kastrati e poi poco preciso con un tiro troppo debole e una per il Cittadella, con una clamorosa traversa di Ieri addirittura da centrocampo. La gara si sblocca in apertura di ripresa, al 49’, grazie al gran gol di Verde che firma lo 0-1 con un bolide sotto la traversa dal limite. Lo stesso attaccante entra anche nel raddoppio al 63’, con il suo cross velenoso che inganna Benedetti e lo induce all’autorete: 0-2. L’ultima occasione è per i padroni di casa in pieno recupero, con Proia murato da Krapikas. Prossimo avversario per lo Spezia sarà il Bologna.

Cosenza-Monopoli 2-1: decide Kone a 5′ dalla fine

In avvio sono subito i padroni di casa a farsi vedere in avanti. Petrucci al 5’ impegna Pozzer che devia in corner, ma lo stesso ex Rizespor fa centro innescato da Bahlouli, al 15’, firmando l’1-0 rossoblù a porta vuota. I pugliesi si fanno vedere con Piccinni, Saracco mette sopra la traversa. Nella ripresa, al 69’, il Monopoli riacciuffa l’1-1 grazie all’autogol di Idda, che devia nella sua porta un cross di Guiebre. I lupi rossoblù tornano avanti a 5’ dal termine grazie al bel mancino dal limite di Kone che firma il definitivo 2-1 e regala al Cosenza gli ottavi contro la vincente di Parma-Pescara.

Risultati (in aggiornamento)

In grassetto le squadre qualificate

Torino-Lecce 3-1 dts

Cagliari-Cremonese 1-0

Cosenza-Monopoli 2-1

Cittadella-Spezia 0-2

Benevento-Empoli ore 16

Brescia-Perugia ore 16

Verona-Venezia ore 17

Crotone-Spal ore 17

Genoa-Catanzaro ore 17

Parma-Pescara ore 18

Udinese-Vicenza ore 18

Fiorentina-Padova ore 18