OBERSTDORF (Germania) – " In applicazione ai protocolli federali, le Nazionali di sci nordico (inclusi tecnici, service men e personale generico), impegnate nei Mondiali di Oberstdorf (Ger) sono state regolarmente sottoposte a tampone quotidiano, anche oltre le misure richieste dall'organizzazione locale, per garantire la maggiore sicurezza e tranquillita' degli atleti in gara. Purtroppo, fra il personale generico e i tecnici della missione italiana, sono stati riscontrati casi di positività. ". Con questa nota la Federazione ufficializza il ritiro della Nazionale azzurra dai Mondiali di sci nordico.