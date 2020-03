I campioni promuovono cinque azioni per tutelare la salute ROMA (ITALPRESS) – La Fifa e l’Organizzazione Mondiale della Sanita’ hanno stipulato un’alleanza per combattere l’epidemia di Covid-19 attraverso una nuova campagna di sensibilizzazione in cui alcuni calciatori di fama internazionale invitano la popolazione mondiale a seguire le cinque semplici istruzioni per bloccare la diffusione di questa malattia. La campagna “trasmetti il messaggio ed elimina il coronavirus” promuove i cinque passaggi chiave per proteggere la salute delle persone, cosi’ come indicato dall’Oms: pulizia delle mani, starnutire in modo corretto, evitare di toccarsi il viso, mantenere un’adeguata distanza fisica e stare a casa qualora non ci si senta bene. Questa campagna digitale, che sara’ distribuita in tredici lingue, ha il sostegno di 28 giocatori. Si tratta di AL Jaber (Arabia Saudita), Alisson (Brasile), Belozoglu (Turchia), Borgetti (Messico), Buffon (Italia), Casillas, Puyol, Xavi (Spagna), Chhetri (India), Djorkaeff (Francia), Han, Sun (Cina), Eto’o (Camerun), Falcao (Colombia), Georges (Francia), Karpin (Russia), Klose, Lahm, Sasic (Germania), Lineker, Owen (Inghilterra), Lloyd (Usa), Messi (Argentina), Mido (Egitto), Park (Corea), Asako Takakura (Giappone), Toure’ (Costa d’Avorio), Veron (Argentina). La campagna sara’ pubblicata nei canali digitali dei giocatori e della Fifa, che ha messo a disposizione 10 milioni di dollari per il fondo dell’Oms per il Covid-19. (ITALPRESS). mc/com 23-Mar-20 18:33