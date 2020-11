ROMA – Harry Higgs è risultato positivo al Coronavirus. Il 28enne di Camden, che si aggiunge alle positvità nel golf riscontrate negli ultimi giorni nel Ladies European Tour, sarà costretto a saltare lo Houston Open, al via domani in Texas. Secondo al Safeway Open, primo evento della stagione 2021 del massimo circuito Usa, l’americano sarà ora costretto a un periodo di quarantena di almeno 10 giorni. “ Non vedo Advertisements “, sono queste le parole del golfista che nel torneo texano verrà sostituito da Kramer Hickok.

