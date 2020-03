Il club catalano cerchera’ un accordo con i giocatori BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – La Giunta Direttiva del Barcellona ha dato l’ok al taglio degli stipendi dei calciatori, ma anche di tutte le altre discipline sportive. Il club non ha fornito dettagli sulla riduzione degli ingaggi, anche perche’ nei prossimi giorni cerchera’ di trovare un accordo con i propri tesserati. In un comunicato la societa’ catalana fa sapere che “si tratta di una riduzione proporzionale delle retribuzioni previste nei rispettivi contratti”, finche’ la situazione non tornera’ alla normalita’. Secondo il Mundo Deportivo il taglio sara’ del 70% a partire dal 13 marzo, giorno in cui sono cessate le attivita’ a causa dell’emergenza coronavirus. Per il resto dei lavoratori e dipendenti del club bisognera’ trovare un accordo con i sindacati. (ITALPRESS). ari/red 27-Mar-20 00:22