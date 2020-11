BARI – Il Bari ha comunicato una presunta positività al Coronavirus nello staff tecnico. A dare l’annuncio è la stessa società biancorossa in una notaufficiale diffusa in serata, dopo i risultati dell’ultimo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto lunedì il gruppo squadra, rientranti nei controlli pre gara previsti dal protocollo federale. “ La società ha prontamente predisposto l’isolamento domiciliare fiduciario e si è attivata per i test Advertisements “. Così si legge nel comunicato del Bari che domani sera giocherà nel turno infrasettimanale di Serie C contro il Potenza.

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram