Il dg viola: “Da Commisso primo contributo di 250mila euro” FIRENZE (ITALPRESS) – “Appena e’ scoppiata questa emergenza, mentre a Firenze non era ancora successo nulla di preoccupante, Rocco Commisso ed io ci siamo subito chiesti cosa era possibile fare. Il pensiero che il popolo italiano fosse in difficolta’ ci ha immediatamente spinto a dare una mano concreta. Passando i giorni ci siamo concentrati su Firenze e sulle persone che vivono in questo territorio”. Lo ha detto il direttore generale viola, Joe Barone, ospite ai microfoni di ‘Radio Toscana’, parlando dell’iniziativa benefica promossa nelle scorse ore dalla Fiorentina in favore delle fondazioni ospedaliere ‘Careggi’ e ‘Santa Maria Nuova’ di Firenze per l’emergenza legata al Covid-19. “Voglio ringraziare Commisso e la sua famiglia per il primo contributo di 250 mila euro – ha aggiunto Barone – Poi vorrei ringraziare tutti quelli che fino ad oggi stanno facendo una raccolta di fondi: mi auguro che altre persone possano dare un grande supporto. Dobbiamo, nessun escluso, rispettare le regole e le indicazioni che ci vengono date quotidianamente: dobbiamo restare a casa e mantenere la calma. Invito tutti poi a dare il loro personale contributo alla nostra raccolta fondi: e’ importantissimo l’aiuto di chiunque, non importa quanto”. (ITALPRESS). lc/mc/red 18-Mar-20 16:18