BRESCIA – Alfredo Donnarumma è positivo al Coronavirus. A comunicarlo lo stesso attaccante del Brescia con un post su Instagram: “È toccato anche a me: positivo al Covid-19. Intanto ci tengo a rassicurare tutti, sto bene e non ho alcun sintomo. Sono a casa, purtroppo isolato da mia moglie e dai miei figli. Mi manca il contatto con loro, ma so che questo brutto periodo passerà presto” ha

scritto l’attaccante.”Mi manca il campo e mi manca il pallone, ma tornerò ad allenarmi nei prossimi giorni quando questovirus mi avrà abbandonato. È unper tutti e bisogna fare attenzione, rispettiamo le regole e seguiamo i vari protocolli. Solo impegnandoci tutti insieme ne potremo uscire al più presto”. Per il, che non si è presentato per la gara dia causa del focolaio scoppiato, all’orizzonte c’è la sfida al