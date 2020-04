Il presidente della Fiorentina: “Ripartire da Chiesa? Si vedra'” FIRENZE (ITALPRESS) – “Speriamo che il calcio ricominci, pero’ con la salute sempre al primo posto”. Lo ha detto il presidente e proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, a ‘Toscana tv’ in merito all’ipotesi di una ripresa del campionato, fermo per l’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19. “Credo che sia importantissimo ricominciare a giocare ma l’importante e’ che non si rovini la prossima stagione – ha sottolineato il patron dei viola – Noi della Fiorentina in questa fase siamo nel mezzo: non siamo ne’ come Lotito che vuole ricominciare a tutti i costi, ne’ come quelli che dicono di non ricominciare”. “Io vorrei che si ricominciasse guardando la salute di giocatori, arbitri e tutti gli altri – ha aggiunto Commisso – Se qualcuno si ammalera’ non so come si risolverebbe il problema, ma la nostra intenzione e’ di ricominciare a giocare fra fine maggio ed inizio giugno”. Circa la Fiorentina dell’anno prossimo e la permanenza dei suoi gioielli, Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa, Commisso assicura che i viola ripartiranno “da Castrovilli sicuramente, Chiesa si vedra’. Se lui se ne vuole andare e arrivera’ l’offerta giusta se ne andra’, ma per ora non e’ arrivata alcuna offerta per lui, ne’ lui mi ha chiesto di andare via”. (ITALPRESS). lc/mc/red 20-Apr-20 22:20