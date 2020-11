CROTONE – Sta tornando in corso di normalizzazione la situazione Coronavirus in casa Crotone. L’attaccante Denis Dragus, infatti, è tornato negativo al Covid-19. Lo ha comunicato il club pitagorico con una nota ufficiale, spiegando che il calciatore verrà sottoposto ad un “ulteriore test molecolare di controllo e successivamente alle visite medico-sportive di rito prima di affrontare, nei prossimi giorni, una ripresa graduale monitorata finalizzata al rientro in Advertisements

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram