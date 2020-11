VIBO VALENTIA – Casertana-Vibonese, in programma mercoledì 11 novembre, è stata rinviata a data da destinarsi. LaLega Italiana Calcio Professionistico, infatti, si legge in una nota, “preso atto – dell’istanza documentale presentata in data 05.11.2020 dalla società Vibonese; – delle comunicazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale – ASP Vibo Valentia Prot. n. 0046075 del 5 novembre 2020 nella quale si evidenzia “l’elevato numero di soggetti positivi al tampone per la Advertisements .

