Doccia gelata per l'Inter che deve fare nuovamente i conti con il Coronavirus. Marcelo Brozovic, infatti, ha contratto il Covid-19. Dopo Vida, che ha giocato in Turchia 45′ da positivo, la nazionale croata ha eseguito ulteriori test prima della sfida con la Svezia di sabato 14 novembre. Questo il comunicato della federazione: " I risultati dei test hanno mostrato due risultati positivi, per il membro della squadra".

