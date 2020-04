L’ex ct azzurro: “Importante che la situazione stia migliorando” ROMA (ITALPRESS) – “Dopo due mesi stiamo tutti perdendo un po’ la pazienza perche’ due mesi in casa non sono semplici. Pero’ c’e’ la soddisfazione per la situazione che sta migliorando e questa e’ la cosa piu’ importante. Speriamo che finisca presto e che a inizio maggio si riesca, non dico a tornare alla normalita’, ma a migliorare un pochino”. Lo ha detto l’ex ct della Nazionale Marcello Lippi, campione del mondo a Germania 2006, in un’intervista a SportMediaset. Sull’ipotesi di riprendere a giocare il campionato, l’ex mister di Juventus, Napoli e Inter sottolinea che “non sono mai stato favorevole con tutti quei discorsi che ho sentito in questi giorni, di fare playoff, di premiare la squadra che e’ prima in questo momento. Bisogna cercare di fare tutto il possibile per finire il campionato, ovviamente se dal punto di vista scientifico c’e’ il permesso per farlo. Bisogna fare dei sacrifici, come quello di giocare a porte chiuse, di giocare in agosto o in periodi nel quale abitualmente non si gioca. Nel caso in cui non ci fosse il permesso della scienza – ha aggiunto l’ex allenatore di Juventus, Napoli e Inter – non mi dispiacerebbe riprendere questo campionato a settembre e poi fare due stagioni nell’anno solare: sarebbe un’incognita ma sarebbe uguale per tutti”. (ITALPRESS). mc/com 22-Apr-20 13:22